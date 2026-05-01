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POL-RE: Marl: Tatverdächtiger gesucht - Fotofahndung

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Recklinghausen (ots)

Bei der Fahndung nach einem Tatverdächtigen bittet die Polizei um Mithilfe. Der Unbekannte steht im Verdacht am 29.04.2025 mehrfach auf einen anderen Mann geschossen und diesen dabei lebensbedrohlich verletzt zu haben.

Weitere Informationen und ein Lichtbild des Tatverdächtigen finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/202435

Hinweise werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.

Die Ursprungsmeldung zum Sachverhalt finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/6266163

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Leitstelle
Corinna Kutschke
Telefon: 02361 / 55 2979
Fax: 02361/ 55 2990
E-Mail: re.lst@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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