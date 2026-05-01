Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Marl: Tatverdächtiger gesucht - Fotofahndung
Recklinghausen (ots)
Bei der Fahndung nach einem Tatverdächtigen bittet die Polizei um Mithilfe. Der Unbekannte steht im Verdacht am 29.04.2025 mehrfach auf einen anderen Mann geschossen und diesen dabei lebensbedrohlich verletzt zu haben.
Weitere Informationen und ein Lichtbild des Tatverdächtigen finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/202435
Hinweise werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.
Die Ursprungsmeldung zum Sachverhalt finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/6266163
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Leitstelle
Corinna Kutschke
Telefon: 02361 / 55 2979
Fax: 02361/ 55 2990
E-Mail: re.lst@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell