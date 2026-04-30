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POL-RE: Bottrop: Jugendliche gesucht - Fotofahndung

POL-RE: Bottrop: Jugendliche gesucht - Fotofahndung
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Recklinghausen (ots)

Bei der Suche nach einer Jugendlichen bittet die Polizei um Unterstützung. Die 16-Jährige ist von ihrer Wohnanschrift in Bottrop verschwunden. Weitere Informationen und ein Foto der Vermissten finden Sie hier:

https://polizei.nrw/fahndung/202423

Hinweise werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Leitstelle
Telefon: 02361 55 2979
Fax: 02361/ 55 - 2990
E-Mail: re.lst@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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