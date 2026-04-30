Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Jugendliche gesucht - Fotofahndung

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Recklinghausen (ots)

Bei der Suche nach einer Jugendlichen bittet die Polizei um Unterstützung. Die 16-Jährige ist von ihrer Wohnanschrift in Bottrop verschwunden. Weitere Informationen und ein Foto der Vermissten finden Sie hier:

https://polizei.nrw/fahndung/202423

Hinweise werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.

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