Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Bottrop: Jugendliche gesucht - Fotofahndung
Recklinghausen (ots)
Bei der Suche nach einer Jugendlichen bittet die Polizei um Unterstützung. Die 16-Jährige ist von ihrer Wohnanschrift in Bottrop verschwunden. Weitere Informationen und ein Foto der Vermissten finden Sie hier:
https://polizei.nrw/fahndung/202423
Hinweise werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Leitstelle
Telefon: 02361 55 2979
Fax: 02361/ 55 - 2990
E-Mail: re.lst@polizei.nrw.de
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