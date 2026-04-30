Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Marl: Mann schwer verletzt - Mordkommission ermittelt
Recklinghausen (ots)
Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Essen und des Polizeipräsidiums Recklinghausen:
Am späten Mittwochabend informierte ein Zeuge die Polizei über einen Mann mit schweren Verletzungen. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Mann in einer Wohnung im Stadtteil Hüls verletzt. Ein Rettungswagen fuhr ihn in ein Krankenhaus.
Die Ermittlungen - auch zu den Hintergründen - laufen im Rahmen einer Mordkommission.
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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