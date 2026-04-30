Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Mann schwer verletzt - Mordkommission ermittelt

Recklinghausen (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Essen und des Polizeipräsidiums Recklinghausen:

Am späten Mittwochabend informierte ein Zeuge die Polizei über einen Mann mit schweren Verletzungen. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Mann in einer Wohnung im Stadtteil Hüls verletzt. Ein Rettungswagen fuhr ihn in ein Krankenhaus.

Die Ermittlungen - auch zu den Hintergründen - laufen im Rahmen einer Mordkommission.

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