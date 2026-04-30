Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Einbruch und Diebstahl in Kfz-Werkstatt

Recklinghausen (ots)

Am Mittwochabend wurde in eine Kfz-Werkstatt auf der Straße Am Kärling eingebrochen. Neben mehreren Fahrzeug-Schlüsseln wurde auch ein Auto gestohlen.

Nach ersten Erkenntnissen waren vier Täter beteiligt. Sie brachen gegen 21.35 Uhr ein Fenster im Rolltor auf und verschafften sich so Zugang. Zwei Täter stiegen dann in die Werkstatt ein und nahmen aus dem Büro fünf Kfz-Schlüssel mit. Anschließend flüchteten die vier Täter mit einem Auto, das zu einem der Schlüsseln passte. Bei dem gestohlenen Auto handelt es sich um einen grünen Mercedes E-Klasse. Für die Ermittlungen werden unter anderem Videoaufnahmen ausgewertet.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben: alle männlich, etwa 17 bis 25 Jahre alt, schlank. Nähere Beschreibung: 1) bekleidet mit beiger Hose mit Streifen an den Seiten, schwarze Sweatjacke mit weißer Aufschrift an den Ärmeln und am Rücken, rot-weiße Cap, schwarz-weiße Turnschuhe 2) bekleidet mit grauer Jogginghose, schwarzer Jacke, schwarzen Schuhen, graue Kapuze mit weißem Aufdruck 3) bekleidet mit schwarzer Hose, schwarzem Pullover, schwarzem Cap mit roter Aufschrift 4) bekleidet mit blauer Jeans, beiger Jacke, weißen Turnschuhen, dunkle Haare

Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0800/2361 111 bei der Polizei zu melden.

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