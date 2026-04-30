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Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Tatverdächtiger nach Körperverletzung gesucht

POL-RE: Bottrop: Tatverdächtiger nach Körperverletzung gesucht
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Recklinghausen (ots)

Bei der Suche nach einem tatverdächtigen Mann bittet die Polizei um Hinweise. Der Unbekannte war in einem Linienbus unterwegs. Als ein anderer Fahrgast am Pferdemarkt aussteigen wollte, schlug der Tatverdächtige ihn unvermittelt ins Gesicht. Hier finden Sie Fotos des jungen Mannes und weitere Informationen:

https://polizei.nrw/fahndung/202355

Wer den Tatverdächtigen kennt, wird gebeten, die Polizei unter der 0800 2361 111 anzurufen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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