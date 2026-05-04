Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Festnahmen nach versuchtem LKW-Diebstahl - Korrektur!

Recklinghausen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag erwischten aufmerksame Zeugen einen 18-Jährigen und eine 15-Jährige bei einem versuchten Diebstahl. Die Polizei nahm sie kurz darauf vorläufig fest. Gegen 01:30 Uhr wurden die beiden Zeugen auf eine Jugendliche aufmerksam, die in einer Hofeinfahrt an der Ahsener Straße saß. Kurz darauf bemerkten sie die Scheinwerfer eines LKW, der auf dem Hof parkte. Als die Zeugen sich dem Fahrzeug näherten, sprang ein junger Mann heraus und versuchte zu flüchten. Er hatte zuvor offenbar versucht, den LKW zu entwenden. Die Zeugen konnten ihn aufhalten und informierten die Polizei. Die Beamtinnen und Beamten nahmen den 18-Jährigen, der aktuell keinen festen Wohnsitz hat, und die 15-Jährige aus Dorsten vorläufig fest.

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