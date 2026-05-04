Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Zwei Festnahmen nach Streit

Recklinghausen (ots)

Ein Streit unter Bekannten hat am Freitagnachmittag (1. Mai) für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt. Auf der Carl-Duisberg-Straße waren gegen 14.30 Uhr mehrere Menschen aneinandergeraten, auch ein Messer soll eingesetzt worden sein. Zwei Männer (im Alter von 22 und 28 Jahren aus Marl) wurden schwer verletzt, ein Mann (53 Jahre) erlitt leichte Verletzungen. Zwei andere Männer, ein 28-Jähriger sowie ein 61-Jähriger - beide ebenfalls aus Marl - wurden festgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte es private Streitigkeiten gegeben, die dann offenbar eskalierten. Dabei soll einer der Tatverdächtigen auch mit einem Messer zugestochen haben. Ein Messer konnte bislang nicht gefunden werden, dafür aber ein Baseballschläger, der in einem Gebüsch lag. Der Baseballschläger wurde sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen dauern noch an.

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