Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Herten: Zeugen nach Auto-Diebstahl gesucht
Recklinghausen (ots)
In der vergangenen Nacht (Sonntag, 22:45 Uhr - Montag, 08:40 Uhr) entwendeten unbekannte Täter ein Auto.
Der weiße Jeep Grand Cherokee mit einem Kennzeichen aus Herne stand im Tatzeitraum auf einer Grundstückseinfahrt an der Uferstraße. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.
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Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
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