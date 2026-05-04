POL-RE: Herten: Zeugen nach Auto-Diebstahl gesucht

Recklinghausen (ots) - In der Nacht zum ersten Mai kam es zu einem Raub auf drei Jugendliche im Bereich Recklinghäuser Straße/Westfeldweg. Nach Angaben der 16-Jährigen (alle aus Oer-Erkenschwick) seien sie um 01:20 Uhr von insgesamt fünf Jugendlichen angesprochen und nach Geld befragt worden. Nachdem etwas Kleingeld ausgehändigt wurde, liefen die drei Jugendlichen weiter, die fünf unbekannten Jugendlichen folgten ...

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