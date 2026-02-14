Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Sachbeschädigung der Außenfassade am Salinenbad

Bad Kreuznach (ots)

Im Zeitraum vom Freitag, 13.02.26, 22.30 Uhr bis Samstag, 06.10 Uhr wurde die Holzaußenfassade und die Eingangstür des Salinenbades durch großflächige Ölspritzer verunreinigt. Der entstandene Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Hinweis auf mögliche Verursacher liegen bislang nicht vor.

In der Vergangenheit wurden bereits mehrere städtische Gebäude auf die gleiche Art beschädigt.

Zeugen, die im genannten Zeitraum im Bereich des Salinentales verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

