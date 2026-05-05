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Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Mutmaßliche Rollerdiebe gestellt

Recklinghausen (ots)

Die Polizei hat zwei Jugendliche aus Herten erwischt, die offenbar mehrere Roller gestohlen hatten. Die beiden 14 und 15-Jährigen waren aufgefallen, weil sie am Sonntagabend mit einem gestohlenen Kleinkraftrad gesehen wurden. Bei der anschließenden Kontrolle der Polizei konnten an der Bahnhofstraße insgesamt drei Roller gefunden und sichergestellt werden. Wie sich herausstellte, waren alle drei Roller gestohlen. Einer davon war in der Nacht von Freitag auf Samstag an der Pankower Straße gestohlen worden. Die beiden Tatverdächtigen mussten mit zur Wache und wurden danach an deren Eltern übergeben. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pressestelle
Annette Achenbach
Telefon: 02361 55 1033
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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