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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Aggressive Fahrgäste ohne Fahrschein in Bussen

Eisenach (ots)

Am Freitag wurde die Polizei gleich zu 2 Einsätzen in Bussen gerufen. Kontrolleure in den Bussen wurden durch Fahrgäste ohne Fahrscheine beleidigt, bedroht und auch körperlich angegriffen. Die Polizei bekam die Situationen immer schnell unter Kontrolle. Gegen die Personen wurden Anzeigen wegen Erschleichen von Leistungen, Bedrohung, Beleidigung und Körperverletzung aufgenommen. (aho)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Eisenach
Telefon: 03691/261124
E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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