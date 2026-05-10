LPI-GTH: Aggressive Fahrgäste ohne Fahrschein in Bussen
Eisenach (ots)
Am Freitag wurde die Polizei gleich zu 2 Einsätzen in Bussen gerufen. Kontrolleure in den Bussen wurden durch Fahrgäste ohne Fahrscheine beleidigt, bedroht und auch körperlich angegriffen. Die Polizei bekam die Situationen immer schnell unter Kontrolle. Gegen die Personen wurden Anzeigen wegen Erschleichen von Leistungen, Bedrohung, Beleidigung und Körperverletzung aufgenommen. (aho)
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http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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