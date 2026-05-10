LPI-GTH: Aggressive Fahrgäste ohne Fahrschein in Bussen

Förtha (ots) - Am Freitag befuhr gg. 08:30 Uhr ein 19-jähriger Mann mit seinem Opel die B 84 von Förtha in Richtung Eisenach. In einer Fahrzeugschlange beschließt er 3 Pkw's und einen Lkw zu überholen. Während des Überholvorgangs kommt ihn ein Pkw entgegen. Dieser reagierte rechtzeitig und konnte noch nach rechts ausweichen, so dass es nur zu einer Berührung der Außenspiegel kam. Beim Ausweichen kollidierte der ...

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