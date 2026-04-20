POL-OF: Dunkel gekleideter Abholer gesucht: Senior verliert hohe Summe durch Schockanruf
Rodgau (ots)
(lei) Mit der perfiden Masche eines sogenannten "Schockanrufs" haben Telefonbetrüger am Freitagnachmittag einen Senior in Rodgau um Bargeld und Schmuck gebracht. Die Kriminalpolizei in Offenbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.
Nach bisherigen Erkenntnissen meldeten sich die Täter telefonisch bei dem Rentner und gaben vor, dessen Sohn habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht und befinde sich nun in Untersuchungshaft. Um eine angebliche Freilassung zu erreichen, forderten die Betrüger die Zahlung einer Kaution in Form von Bargeld und Wertgegenständen. Der Senior folgte den Anweisungen und übergab gegen 13.40 Uhr an einem zuvor vereinbarten Übergabeort in der Rathenaustraße (10er-Hausnummern) Bargeld sowie Goldschmuck im Gesamtwert von etwa 20.000 Euro an einen Abholer. Anschließend flüchtete der Unbekannte in nicht bekannte Richtung.
Personenbeschreibung des Abholers:
- männlich - etwa 45 Jahre alt - bekleidet mit dunklem Pullover, dunkler Jacke, dunkler Hose und dunklen Schuhen
Die Kriminalpolizei Offenbach bittet Zeugen, die im Bereich der Rathenaustraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den beschriebenen Mann geben können, sich unter der Telefonnummer 069 8098-1234 zu melden.
Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut eindringlich vor dieser Betrugsmasche: Bei derartigen Anrufen sollten Betroffene umgehend auflegen und sich bei Angehörigen oder der Polizei vergewissern.
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