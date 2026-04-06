Feuerwehr Essen

FW-E: Verrauchter Treppenraum durch brennenden Kinderwagen im Mehrfamilienhaus - keine Verletzten

Bild-Infos

Download

Essen, Markgrafenstraße, 05.04.2026, 21:12 Uhr (ots)

Bereits gestern Abend wurde die Feuerwehr Essen um 21:12 Uhr in die Markgrafenstraße alarmiert. Mehrere Anrufer meldeten einen stark verrauchten Treppenraum und berichteten, dass sie ihre Wohnungen nicht mehr verlassen könnten. Umgehend wurden zwei Löschzüge zur Einsatzstelle entsandt. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr konnte ein Anwohner den Brand im Treppenraum - einen brennenden Kinderwagen - eigenständig löschen und ins Freie verbringen.

Viele Bewohner verhielten sich vorbildlich und blieben in ihren rauchfreien Wohnungen. Durch die starke Rauchentwicklung lösten dennoch in mehreren Wohneinheiten Rauchmelder aus. Die Einsatzkräfte kontrollierten daraufhin sämtliche Wohnungen. Insgesamt wurden 28 Personen durch den Rettungsdienst der Stadt Essen gesichtet. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Nach umfangreichen Lüftungsmaßnahmen konnten alle Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Feuerwehr Essen war rund eine Stunde im Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell