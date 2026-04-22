Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau

FW-KLE: Verlässliche Unterstützung für die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau: Spende auch 2026 fortgeführt

Bild-Infos

Download

Bedburg-Hau (ots)

Die Löscheinheit Schneppenbaum der Freiwilligen Feuerwehr Bedburg-Hau kann sich auch 2026 über finanzielle Unterstützung aus der Region freuen: Dirk Peekel, Inhaber einer Signal Iduna Generalagentur in Goch, setzt sein Engagement fort und hat erneut eine Spende übergeben - verbunden mit der Zusage, die Wehr langfristig zu fördern.

Für Peekel ist dies eine Herzensangelegenheit. Durch die Nähe zum Gerätehaus erlebt er regelmäßig, wie die Einsatzkräfte zu jeder Tages- und Nachtzeit ausrücken. "Was hier ehrenamtlich geleistet wird, verdient nicht nur Respekt, sondern auch konkrete Unterstützung", so der Unternehmer.

Das Spendensystem hat einen besonderen Hintergrund: Für jeden Einsatz der Einheit stellt Peekel einen festen Betrag bereit, den er zusätzlich aufrundet. Dieses Modell soll auch künftig eine verlässliche Unterstützung sichern.

Einheitsführer Tobias van Koeverden bedankt sich für die kontinuierliche Hilfe: "Diese Unterstützung ist für uns ein starkes Zeichen der Wertschätzung - auch wenn wir natürlich hoffen, möglichst selten ausrücken zu müssen."

Mit der fortgesetzten Spendenzusage unterstreicht Peekel die enge Verbundenheit mit der örtlichen Feuerwehr und setzt ein Beispiel für nachhaltiges lokales Engagement.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau, übermittelt durch news aktuell