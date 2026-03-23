Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau

FW-KLE: Wenn die Feuerwehr die Angst nimmt - Brandschutzerziehung für Kinder in Bedburg-Hau

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Bedburg-Hau (ots)

Einen spannenden und lehrreichen Tag erlebten jetzt gleich mehrere Kindergruppen bei der Freiwilligen Feuerwehr Bedburg-Hau am Standort Hasselt. Die Klassen 3c und 3d der Grundschule St. Markus (Teilstandort Hasselt) sowie die Hummelgruppe des Kindergartens St. Stephanus besuchten die Feuerwehr und verbrachten einen ganzen Tag rund um das Thema Brandschutz.

Dabei stand vor allem der vorbeugende Brandschutz im Mittelpunkt, der der Freiwilligen Feuerwehr Bedburg-Hau besonders am Herzen liegt. Ziel solcher Besuche ist es, Kinder frühzeitig über die Gefahren von Feuer und Rauch aufzuklären, ihnen aber gleichzeitig die Angst vor der Feuerwehr zu nehmen. Denn im Notfall ist es wichtig, dass Kinder schnell Hilfe holen und sich trauen, einen Notruf abzusetzen.

Die Feuerwehrleute erklärten den Kindern anschaulich den richtigen Umgang mit Feuer, die Gefahren von Rauch sowie die wichtige Funktion von Rauchwarnmeldern. Außerdem wurde gemeinsam geübt, wie man einen Notruf richtig absetzt und welche Fragen dabei beantwortet werden müssen. Auch die Aufgaben der Feuerwehr wurden kindgerecht erklärt.

Natürlich durfte auch ein Blick hinter die Kulissen nicht fehlen. Bei der Besichtigung des Feuerwehrgerätehauses und der Einsatzfahrzeuge konnten die Kinder die Ausrüstung aus nächster Nähe sehen und viele Fragen stellen. Besonders das Probesitzen in den Feuerwehrfahrzeugen sorgte für große Begeisterung.

Unterbrandmeister Marcel Köhne organisierte gemeinsam mit seinen Kameraden diesen Tag und zeigte dabei, wie wichtig die Brandschutzerziehung schon im Kindesalter ist. Denn wer früh lernt, Gefahren zu erkennen und richtig zu handeln, kann im Ernstfall sich selbst und anderen helfen.

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