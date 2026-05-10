Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit Motorradfahrer

Gräfentonna (ots)

Am Samstag gegen 21:40 Uhr wurde die Polizei Gotha über einen Verkehrsunfall mit einem verletzten Motorradfahrer informiert. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass ein 53jähriger VW Fahrer aus der Obervorstadtstraße nach links auf die B 176 abbiegen wollte. Der 30jährige Kawasaki Fahrer befuhr die B 176 aus Richtung Bad Langensalza in Richtung Erfurt. Die Ampel war aus, es galt somit die vorhandenen Verkehrszeichen zu beachten. Der VW Fahrer beachtete nach ersten Erkenntnissen nicht die Vorfahrt und es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Der 30jährige Motorradfahrer wurde bei der Kollision schwer verletzt und kam nach Erfurt ins Krankenhaus.Der Sachschaden wurde auf ca. 10.000,- Euro geschätzt.(as)

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