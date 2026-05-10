LPI-GTH: Fahrt unter Drogen
Gotha (ots)
Am Samstag gegen 23:20 Uhr wurde in Gotha, Mohrenstraße eine Verkehrskontrolle bei einer 22jährigen Mini One-Fahrerin durchgeführt. Im Rahmen der Verkehrskontrolle schlug ein Drogentest positiv an, weiterhin wurden auch noch Drogen bei der Fahrzeugführerin aufgefunden. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, die Weiterfahrt wurde unterbunden und die Drogen wurden sichergestellt. (as)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell