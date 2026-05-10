LPI-GTH: Fahrt unter Drogen

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag begaben sich ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter zu einer Garage eines Garagenkomplexes in der Ohrdrufer Straße in Arnstadt. Das Garagentor wurde gewaltsam geöffnet und aus dieser ein Klappfahrrad im Wert von ca. 150 Euro entwendet. Der entstandene Schaden wird mit etwa 50 Euro beziffert. Hinweise nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677 601 ...

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