Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 29.04.2026

Goslar (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch stiegen Unbekannte in einen Elektrogroßhandel in der Baßgeige ein.

Nachdem der oder die Täter auf das Firmengrundstück in der Alte Heerstraße Ecke Grauhöfer Landwehr gelangt waren, drangen sie gewaltsam in einen Lagerraum ein, entwendeten hieraus diverse Rollen Kupferkabel und entkamen anschließend unerkannt.

Da aufgrund der Menge des Diebesgutes ein Abtransport mit einem Kraftfahrzeug wahrscheinlich erscheint, fragt die Polizei Goslar nach Beobachtungen, die mit diesem Einbruch in Verbindung stehen könnten. Insbesondere Fahrzeug- oder Personenbewegungen im näheren Umfeld des Tatortes sind dabei von Interesse. Hinweise werden unter der Rufnummer (05321) 3390 entgegengenommen.

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Auf der Bundesstraße 4 bei Braunlage ereignete sich am Dienstagmittag ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde.

Ein 77-jähriger Hildesheimer fuhr gegen 12.40 Uhr mit seinem BMW-Motorrad auf der B4 in Richtung Hohegeiß, als kurz vor dem Hasselkopftunnel ein ihm entgegenkommendes Krad trotz Gegenverkehr ausscherte und überholte. Daraufhin musste der 77-Jährige stark bremsen, geriet ins Schlingern und stürzte auf die Fahrbahn. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber nach Nordhausen ins Krankenhaus verbracht.

Während der Unfallaufnahme war der Bereich bis etwa 13.30 Uhr in beide Richtungen gesperrt.

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Länderübergreifende Verkehrssicherheitsaktion "sicher.mobil.leben" - Kontrollen im Landkreis Goslar

Im Rahmen der länderübergreifenden Verkehrssicherheitsaktion "sicher.mobil.leben" kontrollierte die Polizei am Dienstagnachmittag auf der Bundesstraße 4.

Insgesamt 13 Geschwindigkeitsverstöße registrierte die Polizei im Bereich Kesselberg, davon entfielen sechs auf Motorräder und sieben auf Pkw. Alle Übertretungen ziehen Bußgelder nach sich, die gemessenen Höchstgeschwindigkeiten bei erlaubten 50 Km/h betrugen 133 sowie 119 Km/h, jeweils durch Motorradfahrer.

Dazu kamen des Weiteren ein Verstoß gegen das Überholverbot und die Ahndung anderer Verkehrsordnungswidrigkeiten.

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