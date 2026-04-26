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Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 26.04.2026

Goslar (ots)

Seesen

Motorradfahrer rutscht nach Vollbremsung in den Gegenverkehr

Am 25.04.2026 kam es gegen 16:50 Uhr auf der B 248 zwischen Seesen und Hahausen auf Höhe der `schiefen Brücke` zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem PKW. Nach ersten Ermittlungen befuhr ein 59jähriger Motorradfahrer aus Salzgitter die B 248 aus Richtung Seesen in Richtung Hahausen. Vor dem Motorrad fuhren noch weitere Fahrzeuge in gleicher Richtung. Auf Höhe der `schiefen Brücke ` bremste plötzlich ein weißer Audi R8, welcher ebenfalls in Richtung Hahausen fuhr, seinen PKW grundlos bis zum Stillstand ab, so dass die dahinter fahrenden Fahrzeuge jeweils Vollbremsungen vollziehen mussten. Unter anderem auch der Motorradfahrer. Dieser kam bei der Bremsung zu Fall und rutschte in den Gegenverkehr. Hier stieß er frontal in einen entgegenkommenden Ford Fiesta einer 60jährigen PKW-Führerin aus Schwanebeck. Der Motorradfahrer wird schwer, die Fahrzeugführerin des Ford leicht verletzt. Die verletzten Beteiligten wurden per Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Das Motorrad, sowie der Ford Fiesta erlitten einen Totalschaden. Geschätzter Sachschaden ca. 10.000,- Euro. Der vermeintliche Unfallverursacher, ein weißer Audi R8 flüchtet von der Unfallstelle, ohne sich um die Schäden und Personen zu kümmern. Durch Zeugen kann das Verursacherfahrzeug als weißer Audi (Sportwagen) R8 mit roten Händlerkennzeichen beschrieben werden. Im Fahrzeug sollen zwei junge männliche Personen gesessen haben. Der flüchtige Audi soll nach dem Unfall wieder in Richtung Seesen gefahren sein. Wer kann Hinweise zum Fahrzeug und zum Verbleib, sowie zu den Kennzeichen und zu den zwei Insassen geben ? Bitte Hinweise an die Polizei Seesen Tel. 05381/9440

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Polizeikommissariat Seesen
Telefon: 05381-944-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

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