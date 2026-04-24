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Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 24.04.2026

Goslar (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen Unbekannte in eine Werkstatt in der Baßgeige ein.

Der oder die Täter gelangten unter Gewaltanwendung in die Kfz-Werkstatt in der Straße Am Helleberg und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Anschließend entkamen sie unerkannt.

Die Polizei Goslar führt ein Ermittlungsverfahren und fragt nach Beobachtungen, die mit diesem Einbruch in Verbindung stehen könnten. Hinweise werden unter der Telefonnummer (05321) 339-0 entgegengenommen.

+++

Am Donnerstagmorgen ereignete sich im Stadtteil Jürgenohl ein Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer leicht verletzt wurde.

Eine 47-jährige Goslarerin fuhr gegen 6.55 Uhr mit ihrem VW Golf vom Bunzlauer Weg in den Kreisverkehr an der Ortelsburger Straße ein. Hier übersah sie einen 45-jährigen Mann aus Goslar, der den Kreisverkehr bereits mit seinem Pedelec befuhr. Bei dem Zusammenstoß kam der Zweiradfahrer zu Fall, verletzte sich leicht und wurde dem Klinikum Goslar zugeführt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05321/339104
E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

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