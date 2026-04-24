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Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Zeugenaufruf nach Hundebiss

Goslar (ots)

Die Polizei Goslar sucht nach Hinweisen zu einem Vorfall im Bereich der Grünfläche zwischen Grauhöfer Landwehr und Bornhardtstraße, bei am frühen Mittwochabend ein Mann von einem Hund gebissen worden war.

Ein 31-jähriger Goslarer hatte gegen 17.30 Uhr auf einer Bank entlang eines Weges gesessen, als sich ein Mann mit seinem Hund näherte. Unvermittelt biss der Hund dem 31-Jährigen in den Knöchel und verletzte ihn dadurch. Der Hundebesitzer entfernte sich daraufhin mit seinem Tier. Der Hund hatte schwarzes Fell, trug ein blaues Brustgeschirr mit einer roten Flexleine und hatte Ähnlichkeiten mit einem Rottweiler. Der Besitzer wurde auf etwa 50 Jahre geschätzt, trug eine graue Jacke und Jeans.

Die Polizei Goslar führt ein Ermittlungsverfahren und nimmt Hinweise zu diesem Ereignis sowie dem Hund und dessen Besitzer unter der Telefonnummer (05321) 3390 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05321/339104
E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

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