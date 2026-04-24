Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Geschwindigkeitsmessungen:

Am Donnerstag führten Kräfte der Polizei Bad Harzburg im Stadtgebiet Bad Harzburg und Vienenburg an wechselnden Örtlichkeiten Geschwindigkeitsmessungen durch. Unter anderem wurde vor einem Vienenburger Kindergarten sowie in Wohn- und Nebenstraßen die Geschwindigkeit kontrolliert.

Hierbei wurden insgesamt 15 Geschwindigkeitsverstöße im Verwarn- und Bußgeldbereich sowie weitere begleitende Ordnungswidrigkeiten festgestellt. Spitzenreiter war eine Harzburgerin, die mit fast doppelter erlaubter Geschwindigkeit in einer 30er Zone gemessen wurde. Die Polizei Bad Harzburg wird gleichgelagerte Kontrollen in den Folgetagen fortsetzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell