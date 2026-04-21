Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto in der Querstraße beschädigt

Nordhausen - Mühlhausen (ots)

In der Zeit von Donnerstag, den 9. April 2026, gegen 06.30 Uhr bis zum Dienstag, den 21. April, gegen 09.30 Uhr wurde in der Querstraße eine Ford Mondeo durch das Einwirken Unbekannter beschädigt. Mit einem derzeit nicht bekannten Gegenstand wurden am gesamten Fahrzeug erhebliche Kratzer verursacht. Der Sachschaden wird auf eine Höhe im vierstelligen Bereich geschätzt.

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten Ermittlungen wegen des Verdachtes der Sachbeschädigung ein und suchen nach Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0097404

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