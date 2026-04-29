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Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des Polizeikommissariat Oberharz vom 29.04.2026

POL-GS: Pressemeldung des Polizeikommissariat Oberharz vom 29.04.2026
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Goslar (ots)

Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Am 21.04.2026 gegen 12:30 Uhr ereignete sich auf der L504 zwischen Torfhaus und Altenau ein Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Motorradfahrer.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 61-jähriger Motorradfahrer die L504 aus Richtung Torfhaus kommend in Richtung Altenau. In einer Linkskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet auf den angrenzenden Grünstreifen.

Dort durchfuhr das Motorrad mehrere Meter die Grünfläche, bevor es mit einem Telefonmasten kollidierte und diesen beschädigte. Der Fahrer rutschte anschließend noch etwa zehn Meter weiter und kam im Bachlauf zum Liegen.

Der Motorradfahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde vor Ort durch eine Rettungswagenbesatzung versorgt. Anschließend wurde er einem Krankenhaus zugeführt.

Bergmann, POK

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Polizeikommissariat Oberharz
Telefon: 05323 - 95310

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

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