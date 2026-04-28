Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Seesen vom 28.04.2026

Goslar (ots)

Fahren ohne Fahrerlaubnis:

Am 27.04.2026, gegen 14:30 Uhr, wurde ein Motorroller durch eine Funkstreifenwagenbesatzung des PK Seesen kontrolliert. Der Motorroller fuhr augenscheinlich schneller als 25km/h wodurch für das Führen des Motorrollers eine Fahrerlaubnis erforderlich wurde. Der Fahrzeugführer konnte diese jedoch nicht vorzeigen. Der Motorroller wurde auf Grund der Feststellungen für weitere Folgemaßnahmen beschlagnahmt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsunfall mit verletzter Person:

Am 27.04.2026, gegen 19:45 Uhr, kam es auf der L496 (Fahrtrichtung B82) zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten männlichen Person, welche ein Quad führte. Der 28-jährige Fahrzeugführer aus dem Raum Goslar kam vermutlich auf Grund eines Fahrfehlers von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit dem Quad. Die Person wurde hierdurch verletzt und dem Krankenhaus zugeführt.

i.A. Lepa, POK

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