PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Seesen vom 28.04.2026

Goslar (ots)

Fahren ohne Fahrerlaubnis:

Am 27.04.2026, gegen 14:30 Uhr, wurde ein Motorroller durch eine Funkstreifenwagenbesatzung des PK Seesen kontrolliert. Der Motorroller fuhr augenscheinlich schneller als 25km/h wodurch für das Führen des Motorrollers eine Fahrerlaubnis erforderlich wurde. Der Fahrzeugführer konnte diese jedoch nicht vorzeigen. Der Motorroller wurde auf Grund der Feststellungen für weitere Folgemaßnahmen beschlagnahmt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsunfall mit verletzter Person:

Am 27.04.2026, gegen 19:45 Uhr, kam es auf der L496 (Fahrtrichtung B82) zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten männlichen Person, welche ein Quad führte. Der 28-jährige Fahrzeugführer aus dem Raum Goslar kam vermutlich auf Grund eines Fahrfehlers von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit dem Quad. Die Person wurde hierdurch verletzt und dem Krankenhaus zugeführt.

i.A. Lepa, POK

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Polizeikommissariat Seesen
Telefon: 05381-944-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Alle Meldungen Alle
  • 26.04.2026 – 13:00

    POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 26.04.2026

    Goslar (ots) - Seesen Motorradfahrer rutscht nach Vollbremsung in den Gegenverkehr Am 25.04.2026 kam es gegen 16:50 Uhr auf der B 248 zwischen Seesen und Hahausen auf Höhe der `schiefen Brücke` zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem PKW. Nach ersten Ermittlungen befuhr ein 59jähriger Motorradfahrer aus Salzgitter die B 248 aus Richtung Seesen in Richtung Hahausen. Vor dem Motorrad fuhren ...

    mehr
  • 24.04.2026 – 13:00

    POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 24.04.2026

    Goslar (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen Unbekannte in eine Werkstatt in der Baßgeige ein. Der oder die Täter gelangten unter Gewaltanwendung in die Kfz-Werkstatt in der Straße Am Helleberg und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Anschließend entkamen sie unerkannt. Die Polizei Goslar führt ein Ermittlungsverfahren und fragt nach ...

    mehr
  • 24.04.2026 – 13:00

    POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

    Goslar (ots) - Geschwindigkeitsmessungen: Am Donnerstag führten Kräfte der Polizei Bad Harzburg im Stadtgebiet Bad Harzburg und Vienenburg an wechselnden Örtlichkeiten Geschwindigkeitsmessungen durch. Unter anderem wurde vor einem Vienenburger Kindergarten sowie in Wohn- und Nebenstraßen die Geschwindigkeit kontrolliert. Hierbei wurden insgesamt 15 Geschwindigkeitsverstöße im Verwarn- und Bußgeldbereich sowie ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren