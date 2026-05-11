LPI-GTH: Ermittlungserfolg bei Einbrüchen im Stadtgebiet
Gotha (ots)
Letztes Jahr ereigneten sich mehrere Einbrüche in Gartenlauben im Gothaer Stadtgebiet. Es kam zur Entwendung von diversen Elektronikgeräten sowie Nahrungsmitteln. Im Zuge umfangreicher polizeilicher Ermittlungen konnte nun ein 31-jähriger Mann (polnisch) als mutmaßlicher Täter bekannt gemacht werden. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. (jh)
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