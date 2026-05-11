LPI-GTH: Zigarettenautomat beschädigt
Ilmenau (ots)
In der Zeit zwischen dem 09. Mai, 21.00 Uhr und gestern, 12.30 Uhr beschädigten ein oder mehrere Unbekannte einen Zigarettenautomaten in der Heinrich-Hertz-Straße. Die Beschädigung wurde augenscheinlich mit einem Feuerwerkskörper hervorgerufen. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0115601/2026) entgegen. (jd)
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Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
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