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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zigarettenautomat beschädigt

Ilmenau (ots)

In der Zeit zwischen dem 09. Mai, 21.00 Uhr und gestern, 12.30 Uhr beschädigten ein oder mehrere Unbekannte einen Zigarettenautomaten in der Heinrich-Hertz-Straße. Die Beschädigung wurde augenscheinlich mit einem Feuerwerkskörper hervorgerufen. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0115601/2026) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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  • 11.05.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Briefkasten beschädigt

    Ruhla (Wartburgkreis) (ots) - In der Straße "Am Wasserfall" beschädigten ein oder mehrere unbekannte Personen einen Briefkasten eines Wohnhauses augenscheinlich mittels Feuerwerkskörper. Die Tat wurde am 09. Mai, gegen 23.30 Uhr verübt. Am Briefkasten entstand Sachschaden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0115633/2026) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 ...

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  • 11.05.2026 – 09:00

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