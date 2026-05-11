LPI-GTH: Zigarettenautomat beschädigt

Ilmenau (ots) - Ein Mountainbike des Typs "Exte Tornado" in der Farbe Grau entwendeten ein oder mehrere bislang Unbekannte im Bereich "Bahndamm". Das Fahrrad war mittels Fahrradschloss an einem Fahrradständer gesichert. Das Beutegut hat einen Wert von rund 400 Euro. Die Tat ereignete sich gestern, in der Zeit zwischen 15.00 Uhr und 22.30 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0115839/2026) entgegen. (jd) Rückfragen bitte ...

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