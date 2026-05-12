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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Berauscht und ohne Führerschein

Treffurt (Wartburgkreis) (ots)

Gestern Abend kontrollierten Beamte der Polizei Eisenach den Fahrer eines Ford in der Völkershäuser Straße. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 45-jährige Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ein dabei durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 0,8 Promille. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest wurde durchgeführt. Entsprechende Verfahren gegen den Fahrzeugführer wurden eingeleitet. (jh)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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