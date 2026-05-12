LPI-GTH: Berauscht und ohne Führerschein
Treffurt (Wartburgkreis) (ots)
Gestern Abend kontrollierten Beamte der Polizei Eisenach den Fahrer eines Ford in der Völkershäuser Straße. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 45-jährige Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ein dabei durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 0,8 Promille. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest wurde durchgeführt. Entsprechende Verfahren gegen den Fahrzeugführer wurden eingeleitet. (jh)
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