PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Anlagebetrug: Mehr als 80.000 Euro Schaden

Steinwenden/Kaiserslautern (ots)

Am Dienstag wurden der Polizei gleich zwei Fälle von Anlagebetrug gemeldet. Beide zogen einen hohen Schaden nach sich. Ein 70-Jähriger aus Steinwenden hatte auf einer vermeintlichen Trading-Plattform eine Summe von annähernd 23.000 Euro investiert. Als die Betrüger weitere Zahlungen forderten, wurde der Mann stutzig und wandte sich an die Polizei. In Kaiserslautern war eine 63-Jährige den Betrügern auf den Leim gegangen. Sie zahlte rund 60.000 Euro auf einer angeblichen Handels-App. Als sie sich ihr vermeintlich angelegtes Geld auszahlen lassen wollte, schlug der Versuch fehl. Auch bei ihr weckte dies Misstrauen und sie informierte die Beamten. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei. Vor diesem Hintergrund appelliert die Polizei: Seien Sie bei Geldanlagen im Internet besonders vorsichtig. Lassen Sie sich nicht von hohen Renditeversprechen blenden und prüfen Sie Anbieter sorgfältig. Seien Sie misstrauisch, wenn vermeintliche Berater zu weiteren Einzahlungen drängen oder schnellen Entscheidungen auffordern. Überweisen Sie kein Geld an unbekannte Personen oder Plattformen und geben Sie keine sensiblen Daten preis. Holen Sie im Zweifel unabhängigen fachlichen Rat ein und wenden Sie sich frühzeitig an die Polizei. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 29.04.2026 – 13:48

    POL-PPWP: Aufbruch-Serie: Unbekannte machen sich an Firmenwagen zu schaffen

    Weilerbach/Kaiserslautern (ots) - In der Nacht zum Dienstag versuchten Unbekannte mehrere Fahrzeuge im Stadtgebiet und Landkreis aufzubrechen. In Weilerbach schlugen die Diebe in der Friedenstraße und in der Straße "Am Palmenkreuz" zu, in Kaiserslautern waren Fahrzeuge in der Mennonitenstraße und Tirolfstraße betroffen. Bei drei Transportern scheiterten die Täter ...

    mehr
  • 28.04.2026 – 11:05

    POL-PPWP: Fahrrad geraubt und wiedergefunden

    Kaiserslautern (ots) - Ein 53-Jähriger ist am Montagabend in der Königstraße um sein Fahrrad gebracht worden. Später traf die Polizei den mutmaßlichen Dieb schlafend an - mit Fahrrad. Nach den bisherigen Ermittlungen wurde der 53-Jährige von einem anderen Mann geschlagen, stürzte vom Rad und erlitt dabei leichte Verletzungen. Der Angreifer nutzte die Situation, ergriff das Fahrrad und flüchtete. Die Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren