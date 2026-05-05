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Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Polizei sucht nach Geschädigtem eines Unfallgeschehens

Wedel (ots)

Gestern Morgen ereignete sich in der Bekstraße in Wedel vor den dortigen Kindergärten ein Verkehrsunfallgeschehen. Eine 36-jährige Frau war beim Ausparken mit ihrem Wagen gegen einen gegenüber abgeparkten Anhänger gestoßen. Während die Verursacherin ein Telefonat führte, entfernte sich der andere Unfallbeteiligte. Die Polizei sucht nun nach diesem und insbesondere einem Zeugen, der den Vorfall beobachtet hatte.

Kurz vor 08:30 Uhr am Morgen des 04. Mai 2026 parkte eine 36-jährige Frau aus Wedel mit deutscher Staatsangehörigkeit vor den Kindergärten in der Bekstraße ihren PKW rückwärts aus. Gegenüber der Parkbuchten soll ein PKW mit Anhänger am rechten Fahrbahnrand und in einer gekennzeichneten Parkfläche gestanden haben.

Der PKW könnte die Ausmaße eines Transporters gehabt haben. Bei dem Anhänger handelte es sich demnach um einen Trailer aus massivem Metall ohne Aufbau und Umrandung. Möglich wären ein Boots- oder ein PKW-Trailer.

Die Wedelerin bemerkte den Unfall und lenkte ihren PKW zurück in die Parklücke. Anschließend sei sie von einem Mann angesprochen worden, der auch ihren PKW fotografiert habe. Die 36-Jährige habe sich in ihren Wagen gesetzt, um in einem Telefonat Hilfe zu holen. Nachdem sie wieder ausgestiegen war, um sich die Daten des Mannes aufzuschreiben, seien weder er, noch das Fahrzeuggespann vor Ort gewesen. Zunächst war die Frau davon ausgegangen, dass es sich bei dem Mann um den Unfallgegner handele.

Den Mann beschrieb sie als ca.1,75 m groß und von normaler Statur. Er sei zwischen 30 und 40 Jahre alt gewesen und habe kurze, glatte, schwarze Haare getragen.

Später meldete die Verursacherin den Vorfall bei der Polizei.

Das Polizeirevier in Wedel sucht nun nach dem Fahrzeugführer des Gespanns. Aber auch der Mann, der die Frau angesprochen haben soll, wird gebeten, sich bei den Ermittlern zu melden. Zu erreichen sind diese unter der Rufnummer 04103 - 50180.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Maik Seidel - Pressesprecher
Telefon: 04551 ? 884-2020
E-Mail: oea.badsegeberg.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

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