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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Raub aus Wohnung

Birkenheide (ots)

Am Donnerstag, dem 23.04.2026, gegen 04:25 Uhr, brachen mehrere unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Birkenweg ein und entwendeten Schmuck. Als die Bewohnerin des Wohnhauses die Täter bemerkte, wollte sie aus dem Haus flüchten, wurde daran jedoch gehindert. Die Frau blieb dabei unverletzt.

Anschließend flüchteten die Täter fußläufig in unbekannte Richtung.

Bei der Fahndung nach den Tätern waren mehrere Streifenwagen im Einsatz. Jedoch konnten diese nicht mehr angetroffen werden.

Wer hat zum Tatzeitpunkt verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Birkenweg oder der näheren Umgebung wahrgenommen und kann Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Ben Simon
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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