Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Pkw-Fahrer übersieht Radfahrer

Euskirchen (ots)

Ein 14-Jähriger aus Euskirchen befuhr am gestrigen Dienstag (12. Mai) mit einem Fahrrad die Billiger Straße, aus Euskirchen-Billig kommend, in Richtung der Straße "Pappelallee". Gegen 7.45 Uhr fuhr der 14-Jährige in einen dortigen Kreisverkehr ein. Als der Radfahrer sich bereits im Kreisverkehr befunden habe fuhr ein 38-jähriger Pkw-Fahrer aus Euskirchen aus Richtung der "Boenerstraße" in den Kreisverkehr ein. Hierbei übersah der Pkw-Fahrer den Radfahrer. Der 14-Jährige stürzte zu Boden und verletzte sich. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

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