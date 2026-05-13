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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Pkw-Fahrer übersieht Radfahrer

Euskirchen (ots)

Ein 14-Jähriger aus Euskirchen befuhr am gestrigen Dienstag (12. Mai) mit einem Fahrrad die Billiger Straße, aus Euskirchen-Billig kommend, in Richtung der Straße "Pappelallee". Gegen 7.45 Uhr fuhr der 14-Jährige in einen dortigen Kreisverkehr ein. Als der Radfahrer sich bereits im Kreisverkehr befunden habe fuhr ein 38-jähriger Pkw-Fahrer aus Euskirchen aus Richtung der "Boenerstraße" in den Kreisverkehr ein. Hierbei übersah der Pkw-Fahrer den Radfahrer. Der 14-Jährige stürzte zu Boden und verletzte sich. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
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Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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