Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Mechernich (ots)

Am Dienstag, den 12. Mai, kam es gegen 23.40 Uhr auf der Bundesstraße 266 im Bereich Mechernich-Firmenich zu einem Verkehrsunfall. Ein 28-jähriger Mann aus Mechernich befuhr mit einem Lieferwagen die B266 aus Richtung Euskirchen kommend in Fahrtrichtung Kommern. Nach ersten Erkenntnissen kam der Fahrer zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte anschließend die linke Leitplanke und verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge kollidierte der Lieferwagen mit der Mittelleitplanke.

Der Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Kräfte Alkoholgeruch bei dem Fahrer fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,4 Promille. Im Krankenhaus wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

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