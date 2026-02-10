PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BOR: Reken, Maria-Veen - Einbruch in Einfamilienhaus

Reken (ots)

Tatort: Reken, Maria-Veen, Heideweg;

Tatzeit: zwischen 06.02.2026, 12.00 Uhr und 09.02.2026, 11.15 Uhr;

In ein Einfamilienhaus eingedrungen sind bislang unbekannte Täter an der Straße Heideweg in Maria-Veen. Zwischen Freitagmittag und Montagmorgen verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zum Inneren des Hauses. Dort durchwühlten sie sämtliche Schränke und Schubladen. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand der konkrete Beuteschaden noch nicht fest. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

