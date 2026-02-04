Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Gefährdung des Straßenverkehrs - Zeugen gesucht (0028798/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg. Am Dienstagmorgen, den 03.02.2026, kam es gegen 07:36 Uhr im Bereich Göllnitz zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs. Ein Rettungswagen befand sich unter Nutzung von Sonder- und Wegerechten (Blaulicht und Martinshorn) im Einsatz und fuhr von der Rettungswache Göllnitz in Richtung Altenburg. Auf der Strecke bis zur Geraer Straße in Altenburg wurde das Einsatzfahrzeug von einem dunklen PKW Kombi verfolgt. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer nutzte dabei das vom Rettungswagen eingesetzte Sondersignal aus, um mehrere Fahrzeuge zu überholen. Die Überholmanöver erfolgten teilweise an unübersichtlichen Stellen sowie in Kurven und mit überhöhter Geschwindigkeit, wodurch es zu einer erheblichen Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer kam. Der Rettungswagen befand sich weiterhin im Einsatz, ein Schaden ist bislang nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs gemäß § 315c StGB aufgenommen.

Zeugen, insbesondere Verkehrsteilnehmer, die den genannten PKW wahrgenommen haben oder durch dessen Fahrweise gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizeidienststelle Altenburger Land unter Telefon 03447 471-0 zu melden. (DL)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell