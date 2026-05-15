Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zwei Verkehrsunfälle mit niederländischen Kradfahrern

Blankenheim/ Bad Münstereifel (ots)

Am Donnerstag, 14. Mai, kam es auf der Landstraße 165 im Kreis Euskirchen innerhalb weniger Stunden zu zwei Verkehrsunfällen mit niederländischen Motorradfahrern, die jeweils Teil von Gruppenfahrten waren. Gegen 14.25 Uhr befuhr ein 61-jähriger Kradfahrer aus den Niederlanden in einer Kolonne von insgesamt zwölf Motorradfahrern die Landstraße 165 aus von Bad Münstereifel-Nöthen kommend in Fahrtrichtung Bad Münstereifel.

Im Verlauf der Strecke geriet der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache an einen rechtsseitig erhöhten Bordstein. In der Folge kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr auf einen Grünstreifen und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Motorrad überschlug sich mehrfach. Der Fahrer stürzte zu Boden und zog sich schwere Verletzungen zu. Eine Lebensgefahr konnte vor Ort nicht ausgeschlossen werden. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Die Landstraße 165 musste im Bereich der Unfallstelle für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 19 Uhr gesperrt werden. Das beteiligte Krad wurde sichergestellt.

Gegen 16.18 Uhr kam es auf der Landstraße 165 bei Blankenheim zu einem weiteren Kradunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 59-jähriger Kradfahrer aus den Niederlanden, ebenfalls in einer Gruppe unterwegs, die Strecke aus Rheinland-Pfalz kommend in Fahrtrichtung Blankenheim. Im Bereich einer Kurve verlor der Fahrer offenbar die Kontrolle über sein Motorrad, als er das Lenkrad verriss. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in Richtung Straßengraben. Dort überfuhr er das Ende eines aus dem Boden ragenden Kanalrohrs, wodurch er endgültig die Kontrolle verlor. Das Krad kam auf einer angrenzenden Wiese zum Stillstand.

Der Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt und nach Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

In beiden Fällen hat das zuständige Verkehrskommissariat die Ermittlungen aufgenommen.

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