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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mehrere körperliche Auseinandersetzungen am Vatertag im Kreis Euskirchen

Kall, Mechernich, Schleiden (ots)

Am gestrigen Donnerstag (14. Mai) fanden anlässlich des Vatertages zahlreiche Veranstaltungen im Kreis Euskirchen statt. In diesem Zusammenhang kam es im Verlauf des Tages und in den Abendstunden zu mehreren körperlichen Auseinandersetzungen.

Gegen 17.45 Uhr kam es in der "Urfttalstraße" in Kall-Urft vor einer Gaststätte zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein 37-jähriger Mann aus Hellenthal schlug einem 23-jährigen Mann aus Rheinland-Pfalz ins Gesicht, wodurch dieser verletzt wurde.

Nach Zeugenaussagen war es im Vorfeld zu Provokationen durch den 23-Jährigen gekommen. Dieser soll im Laufe des Abends mehrfach andere Gäste angepöbelt sowie Personen vor die Füße gespuckt haben. Beide Beteiligten standen unter Alkoholeinfluss. Gegen 19.09 Uhr kam es vor einem Bistro in der Straße "Am Plan" in Schleiden-Gemünd zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei alkoholisierten jungen Männern.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwickelte sich zunächst eine verbale Streitigkeit zwischen einem 21-jährigen Mann aus Schleiden und einem 19-jährigen Mann aus Kall. Im weiteren Verlauf kam es zu einer wechselseitigen Körperverletzung, bei der der 21-Jährige dem 19-Jährigen mit der Faust Schläge versetzte und diesen verletzte.

Den Ermittlungen zufolge war der Auseinandersetzung vorausgegangen, dass der 19-Jährige zuvor ein Familienmitglied des 21-Jährigen geschlagen hatte.

Während der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme zeigte sich der 21-Jährige zunehmend aggressiv und ging erneut mit erhobener Faust auf den 19-Jährigen los. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der Mann dem Polizeigewahrsam zugeführt.

Gegen 22.32 Uhr kam es in einem Biergarten in der Straße "Mühlenpark" in Mechernich zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 32-Jährigen aus Mechernich und drei weiteren Männern. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der 32-Jährige die Veranstaltung besucht und zunächst an der Getränketheke Kontakt zu den drei Männern aufgenommen. Im weiteren Gesprächsverlauf wurde er von diesen angepöbelt.

Der 32-Jährige entfernte sich daraufhin und verständigte einen Freund, der ihn auf dem Parkplatz abholen sollte. Die drei Männer folgten ihm und setzten die verbalen Provokationen fort. Im Zuge der anschließenden Auseinandersetzung setzte einer der Tatverdächtigen ein Reizstoffsprühgerät ein und besprühte den Geschädigten. Anschließend entfernten sich die Männer von der Örtlichkeit.

Im Rahmen der Fahndung konnten ein Tatverdächtiger (59) aus Mechernich noch vor Ort angetroffen werden. Ein weiterer 62-jähriger Tatverdächtiger aus Mechernich konnte ermittelt werden. Die Fahndung nach einer dritten Person verlief ohne Erfolg. Sowohl der 32-Jährige als auch die beiden Tatverdächtigen standen unter Alkoholeinfluss. Der 32-Jährige wurde durch den Vorfall nicht verletzt.

Die Kriminalpolizei in allen Fällen Ermittlungen wegen Körperverletzungsdelikten aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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