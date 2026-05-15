Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kurze Fahrt, deutlicher Pegel

Euskirchen (ots)

Am Mittwoch, den 13. Mai, gegen 17.35 Uhr wurden Polizeibeamte zu einem eher ungewöhnlichen Vorfall im "Rüdesheimer Ring" in Euskirchen gerufen.

Eine aufmerksame Zeugin beobachtete, wie ein Mann vor ihrem Grundstück urinierte und sich anschließend in seinen Pkw setzte. Dort konsumierte er Alkohol. Im Anschluss entfernte sich der Pkw-Fahrer zunächst von der Örtlichkeit, offenbar jedoch nur für eine kurze Runde, denn bereits nach etwa fünf Minuten kehrte er zurück und parkte auf der gegenüberliegenden Straßenseite.

Die eingesetzten Polizeibeamten trafen den 53-jährigen Euskirchener schließlich auf dem Fahrersitz seines Fahrzeugs an - ausgestattet mit einer Chipstüte in der Hand und deutlichem Alkoholgeruch in der Atemluft.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille.

Der Pkw-Fahrer wurde zur Polizeiwache Euskirchen gebracht, wo ihm Blutproben entnommen wurden. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde gefertigt.

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