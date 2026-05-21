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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth am Rhein - Einbrecher beim Bier trinken festgenommen

Wörth am Rhein (ots)

Am gestrigen Morgen brach ein 44-jähriger Mann in eine Pizzeria in Wörth ein und wurde beim Trinken eines Bieres auf frischer Tat ertappt. Gegen 08.50 Uhr meldete ein Betreiber einer Pizzeria, dass ein Mann in seine Pizzeria in der Cany-Barville-Straße in Wörth eingebrochen sei und nun auf der Terrasse ein Bier trinken würde. Beim Eintreffen vor Ort konnten die Beamten den 44-jährigen Täter tatsächlich Bier trinkend auf der Terrasse antreffen und vorläufig festnehmen. Es konnte ermittelt werden, dass der 44-jähriger Täter zunächst über eine zwei Meter hohe Umzäunung kletterte und so in den Heizraum der Pizzeria gelangte. Anschließend schaltete der 44-Jährige sämtliche Sicherungen aus und brach eine Eisentür zum Schankraum auf. Im Schankraum nahm sich der Täter eine Flasche alkoholfreies Bier und trank dies genüsslich auf der Terrasse der Pizzeria. Bei weiteren Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass der Täter ein Fahrrad dabeihatte, welches er einen Tag zuvor aus einem unverschlossenen Kellerraum in der Dorschbergstraße in Wörth entwendet hatte. Das Fahrrad wurde sichergestellt. Im Anschluss musste der 44-Jährige das Bier stehen lassen und wurde wieder auf freien Fuß gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
Philipp Schmidt
Telefon: 07271-9221-1802
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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