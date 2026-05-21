POL-PDLD: Vorderweidenthal/Erlenbacher Kreuzung - Unfall mit schwer verletzter Person

B9 bei Scheibenhardt (ots) - Aufgrund von Bergungsarbeiten nach einem Verkehrsunfall ist die Bienwald B9 zwischen Kandel-Süd und dem Grenzübergang nach Frankreich aktuell in beide Richtungen vollgesperrt. Ein Lkw-Fahrer befuhr die B9 am heutigen Morgen, kurz nach 7 Uhr, von Frankreich kommend in Richtung Kandel und kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Der Lkw geriet hierdurch in den Grünstreifen, ...

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