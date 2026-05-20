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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Ilbesheim/Wollmesheim/L509 - Geschwindigkeitskontrollen

Ilbesheim/Wollmesheim/L509 (ots)

Am 19.05.2026 wurden zwei Geschwindigkeitsmessungen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Landau im Bereich der L 509 durchgeführt. Die erste Standkontrolle befand sich Ilbesheim. Bei erlaubten 50 km/h mussten innerhalb einer Stunde 16 Verkehrsteilnehmer beanstandet werden. Der Spitzenreiter im negativen Sinne wurde mit 74 km/h gemessen. Auf diesen wird ein Bußgeld in Höhe von 115 Euro sowie ein Punkt in der Verkehrssünderdatei zukommen. Bei einer weiteren Standkontrolle in Höhe Landau-Wollmesheim wurden innerhalb von 1,5 Stunden 30 Fahrzeugführer bei erlaubten 70 km/h beanstandet. Hierbei wurde ein Verkehrsteilnehmer mit 107 km/h gemessen. Hier steht ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro sowie zwei Punkte in der Verkehrssünderdatei im Raum.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Mike Bourdy

Telefon: 06341-2872031
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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