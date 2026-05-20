Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Ilbesheim - Versuchter Einbruch in Grundschule - Zeugen gesucht

Ilbesheim (ots)

In der Nacht vom 18.05.2026 auf den 19.05.2026 versuchten bislang unbekannte Täter in die Grundschule in Ilbesheim einzubrechen. Die Täter setzten dabei an einer Zugangstür an und versuchten diese aufzuhebeln. Der Einbruchsversuch scheiterte jedoch. An der betroffenen Tür entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

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