Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Beifahrer verhindert Frontalzusammenstoß

Annweiler (ots)

Aufgrund eines medizinischen Notfalls verlor ein 76jährige Fahrzeugführerin am Dienstag gegen 15 Uhr in der Saarlandstraße in Annweiler die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Beherzt griff der 45jährige Beifahrer ins Lenkrad und konnte so einen Zusammenstoß mit entgegenkommenden Fahrzeugen verhindern. Allerdings streife der stark beschleunigende PKW nun mit großer Wucht eine Hauswand, fuhr über eine Einmündung und prallte gegen ein Wohnanwesen. Die PKW-Fahrerin musste notärztlich behandelt werden und kam aufgrund des akuten Gesundheitszustands in ein Krankenhaus. Der reaktionsschnelle Beifahrer kam mit leichten Verletzungen und dem Schrecken davon. An zwei Wohnhäusern und einem geparkten Fahrzeug entstand mindestens 200000EUR Sachschaden.

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