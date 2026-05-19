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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Radfahrer lässt verletzten 10jährigen zurück

Annweiler-Queichhambach (ots)

Auf dem Radweg von Annweiler nach Queichhambach entlang der L490 ereignete sich am heutigen Dienstag gegen 13:15 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern. Ein erwachsener E-Bikefahrer überholte einen 10jährigen Schüler und stieß dabei gegen sein Fahrrad. Nach einem kurzen Wortgefecht entfernte sich der E-Rennradfahrer in Richtung Queichhambach und ließ den gestürzten Jungen zurück. Dieser verletzte sich nur leicht am Fuß, sein Fahrrad wurde dabei aber beschädigt und war fahrunfähig. Der E-Rennradfahrer wird folgendermaßen beschrieben: Ungefähr 28 Jahre alt, männlich, Schal über Mund und Nase, dunkle Hautfarbe, trug einen Trainingsanzug mit kleiner grün und weißer Landesflagge am hinteren Kragen. Hinweise nimmt die Polizeiwache Annweiler unter 06346964619 oder pwannweiler@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Annweiler
06346964619
pwannweiler@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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