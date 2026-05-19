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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Dörrenbach/B38: Unter Metamphetamin-Einfluss gefahren...

Dörrenbach/B38 (ots)

...ist ein 34-jähriger Mann in der Nacht von Montag auf Dienstag. Er wurde um 02:35h auf dem Parkplatz an der B38 bei Dörrenbach angehalten und kontrolliert. Aufgrund diverser Auffallerscheinungen wurde ein Urin-Test durchgeführt. Dieser verlief positiv auf Metamphetamin, weshalb die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Michael Schreiber, PHK
Telefon: 06343-9334-1402

https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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