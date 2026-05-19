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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth am Rhein - Mehrere Verkehrskontrollen

Wörth am Rhein (ots)

Am gestrigen Vormittag führte die Polizei Wörth mehrere Verkehrskontrollen im gesamten Dienstgebiet durch. In dem Zeitraum von 08.00 Uhr bis 11.30 Uhr wurden insgesamt 21 Verkehrsteilnehmer sanktioniert. Hiervon verstießen 18 Verkehrsteilnehmer gegen das Haltegebot am Stopp-Schild und drei Verkehrsteilnehmer wurden bei der Benutzung des Mobiltelefons während der Fahrt erwischt. Bei zwei weiteren Verkehrsteilnehmern wurde festgestellt, dass sie die notwendigen Papiere nicht mitführten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
Philipp Schmidt
Telefon: 07271-9221-1802
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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