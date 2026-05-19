PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Lustadt - versuchter Einbruch in Kirche

Lustadt (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (18./19.5.) versuchten bislang unbekannte Täter in eine Kirche in der Speyerer Straße in Lustadt einzubrechen. Dabei kam es zu Beschädigungen an der Eingangstür. Die Polizei hat ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich bei der Polizei Germersheim Telefon 07274-9580 oder per E-Mail pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim
Telefon: 07274 9580
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 19.05.2026 – 09:35

    POL-PDLD: Germersheim - Kellerfenster aufgehebelt

    Germersheim (ots) - Bislang unbekannte Täter hebelten zwischen dem 17. und 18.05.2026 ein Kellerfenster an einem Mehrfamilienhaus in der Burgunder Straße aus und verschafften sich so Zutritt zum Objekt. Ersten Ermittlungen zufolge wurde eine Überwachungskamera entwendet. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten ...

    mehr
  • 19.05.2026 – 09:02

    POL-PDLD: Landau - Tätlicher Angriff

    Landau (ots) - Am 18.05.2026 wurde der Polizei Landau gegen 23:16 Uhr ein streitendes Pärchen in der Trappengasse gemeldet. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte unter anderem auf eine 35-jährige Frau, die sich äußerst aggressiv zeigte. Im Rahmen der beabsichtigten räumlichen Trennung des Paares schlug die Frau einem Polizeibeamten ins Gesicht, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Eine weitere Polizeibeamtin wurde von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren