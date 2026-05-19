POL-PDLD: Lustadt - versuchter Einbruch in Kirche
Lustadt (ots)
In der Nacht von Montag auf Dienstag (18./19.5.) versuchten bislang unbekannte Täter in eine Kirche in der Speyerer Straße in Lustadt einzubrechen. Dabei kam es zu Beschädigungen an der Eingangstür. Die Polizei hat ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich bei der Polizei Germersheim Telefon 07274-9580 oder per E-Mail pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.
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