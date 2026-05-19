POL-PDLD: Lustadt - versuchter Einbruch in Kirche

Landau (ots) - Am 18.05.2026 wurde der Polizei Landau gegen 23:16 Uhr ein streitendes Pärchen in der Trappengasse gemeldet. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte unter anderem auf eine 35-jährige Frau, die sich äußerst aggressiv zeigte. Im Rahmen der beabsichtigten räumlichen Trennung des Paares schlug die Frau einem Polizeibeamten ins Gesicht, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Eine weitere Polizeibeamtin wurde von ...

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