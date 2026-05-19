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POL-PDLD: Herxheim/K44 - Katzen ausgesetzt - Zeugen gesucht

POL-PDLD: Herxheim/K44 - Katzen ausgesetzt - Zeugen gesucht
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Herxheim/K44 (ots)

Am 18.05.2026 wurden der Polizei Landau gegen 20:30 Uhr Katzen gemeldet, welche entlang der K44 zwischen Herxheim und Hatzenbühl in einer Transportbox ausgesetzt wurden. In der Transportbox befanden sich drei Katzen. Die Tiere wurden durch die Berufstierrettung Rhein-Neckar übernommen und anschließend in ein Tierheim gebracht. Der Besitzer der Katzen ist bisher unbekannt. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Mike Bourdy

Telefon: 06341-2872031
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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