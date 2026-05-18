Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Vorderweidenthal/L493 - Sperrung aufgrund umgekippten Lkws

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Vorderweidenthal (ots)

Aktuell ist die L493 aufgrund eines umgekippten Lkws zwischen Vorderweidenthal und Silz in beide Richtungen gesperrt. Der Holztansporter mit auf der Zugmaschine aufgeladenem Nachläufer war zuvor in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der Fahrer war zunächst im Fahrzeug eingeschlossen, konnte aber unverletzt befreit werden. Hinsichtlich der Unfallursache dauern die Ermittlungen noch an. Zur Bergung des Fahrzeuges wurde eine Spezialfirma angefordert. Aufgrund auslaufenden Öls wurde zudem die Feuerwehr alarmiert und die Untere Wasserbehörde verständigt. Eine Ableitung des Verkehrs erfolgt derzeit aus Richtung Vorderweidenthal über die K11/Birkenhördt. Aus Richtung Osten wird empfohlen die Sperrung über die L494/L495/L490 (Gossersweiler-Stein, etc.) zu umfahren.

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