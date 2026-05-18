Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Herxheim - Biss in den Fuß mündet in Ingewahrsamnahme

Herxheim (ots)

Am 18.05.2026 wurden der Polizei Landau gegen 04:10 Uhr lautstarke Streitigkeiten aus einer Wohnung in der Kettelerstraße in Herxheim gemeldet. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte unter anderem einen 34 jährigen Mann an, der erheblich alkoholisiert war. Im Verlauf eines vorangegangenen verbalen Streits hatte er einer 36 jährigen Frau in den Fuß gebissen. Da sich der Mann gegenüber den eingesetzten Beamten aggressiv verhielt, qualifizierte er sich zwecks Ausnüchterung für eine Ingewahrsamnahme. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Körperverletzung verantworten müssen.

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