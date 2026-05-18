PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Herxheim - Biss in den Fuß mündet in Ingewahrsamnahme

Herxheim (ots)

Am 18.05.2026 wurden der Polizei Landau gegen 04:10 Uhr lautstarke Streitigkeiten aus einer Wohnung in der Kettelerstraße in Herxheim gemeldet. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte unter anderem einen 34 jährigen Mann an, der erheblich alkoholisiert war. Im Verlauf eines vorangegangenen verbalen Streits hatte er einer 36 jährigen Frau in den Fuß gebissen. Da sich der Mann gegenüber den eingesetzten Beamten aggressiv verhielt, qualifizierte er sich zwecks Ausnüchterung für eine Ingewahrsamnahme. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Körperverletzung verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Mike Bourdy

Telefon: 06341-2872031
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 18.05.2026 – 08:18

    POL-PDLD: Billigheim - Ingenheim - Vandalismus an Grundschule - Zeugen gesucht

    Billigheim-Ingenheim (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag (16.05.2026 - 17.05.2026) kam es im Bereich der Grundschule Billigheim-Ingenheim zu mehreren Sachbeschädigungen. Unbekannte Täter rissen einen Poller aus dem Boden und schlugen damit eine Fensterscheibe der Schule ein. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Ein Strafverfahren ...

    mehr
  • 18.05.2026 – 08:17

    POL-PDLD: Landau - THC positiv

    Landau (ots) - Am 17.05.2026 wurde gegen 13:55 Uhr eine 30-jähriger Opel-Fahrer in der Rheinstraße in Landau einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle ergaben sich Auffallerscheinungen, die auf eine Beeinflussung hindeuteten. Ein entsprechender Vortest bestätigte den Verdacht, dieser reagierte positiv auf THC. Die Weiterfahrt wurde untersagt und auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im ...

    mehr
  • 18.05.2026 – 08:07

    POL-PDLD: Landau - Bedrohung am Busbahnhof

    Landau (ots) - Am 16.05.2026 wurde der Polizei Landau gegen 18:18 Uhr eine Person gemeldet, die am Busbahnhof Landau Passanten mit einem Messer bedrohen würde. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte einen 54-jährigen Mann an, der sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand. Die Beamten konnten den Mann zu Boden sprechen und anschließend fesseln. Das Messer wurde in einer seiner Hosentaschen aufgefunden und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren